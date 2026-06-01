РФ ночью ударила "Шахедами" по Харькову и Одессе: разрушили жилые многоэтажки (фото)
В ночь на 1 июня российские войска нанесли удар "Шахедами" по жилым домам в Харькове и Одессе, в результате чего в обоих городах есть разрушения и пострадавшие.
Так в Одессе частично разрушены первый и второй этаж многоэтажки, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
"В результате попадания вражеского БпЛА в девятиэтажку, частично разрушены первый и второй этажи. Поврежден фасад здания и балконы", — написал Лысак.
Он уточнил, что также произошло возгорание нежилого двухэтажного здания и обнародовал фото с последствиями российского удара по Одессе.
Впоследствии Лысак уточнил, что в результате ночной атаки на Одессу пострадали четверо горожан.
"Всем оказана необходимая помощь. Также произошло возгорание двух одноэтажных домов", — подчеркнул Лысак.
Обстрел Харькова
После полуночи ВС РФ беспилотниками также атаковали несколько районов Харькова, в частности Основянский, где оккупанты повредили жилую пятиэтажку.
"В результате "прилета" поврежден пятиэтажный жилой дом и многоэтажки неподалеку. Повреждены авто и пять гаражей, еще два гаража — разрушены до основания", — сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он также обнародовал фото последствий российского удара по Харькову.
По словам Синегубова, пока известно о по меньшей мере двух пострадавших, которым оказана необходимая помощь.
Напомним, 30 мая россияне разрушили железнодорожный вокзал в Шостке.
