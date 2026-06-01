РФ вночі вдарила "Шахедами" по Харкову та Одесі: зруйнували житлові багатоповерхівки (фото)
У ніч на 1 червня російські війська завдали удару "Шахедами" по житлових будинках у Харкові та Одесі, внаслідок чого в обох містах є руйнування та постраждалі.
Так в Одесі частково зруйновані перший та другий поверх багатоповерхівки, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
"Внаслідок влучання ворожого БпЛА у дев’ятиповерхівку, частково зруйновано перший та другий поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони", — написав Лисак.
Він уточнив, що також сталося загоряння нежитлової двоповерхової будівлі та оприлюднив фото з наслдіками російського удару по Одесі.
Згодом Лисак уточнив, що внаслідок нічної атаки на Одесу постраждало четверо містян.
"Усім надана необхідна допомога. Також сталося займання двох одноповерхових будинків", — наголосив Лисак.
Обстріл Харкова
Після опівночі ЗС РФ безпілотниками також атакували кілька районів Харкова, зокрема Основ’янський, де окупанти пошкодили житлову п'ятиповерхівку.
"Внаслідок "прильоту" пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. Пошкоджено авто та пʼять гаражів, ще два гаражі — зруйновані вщент", — повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він також оприлюднив фото наслідків російського удару по Харкову.
За словами Синєгубова, наразі відомо про щонайменше двох постраждалих, яким надалі необхідну допомогу.
