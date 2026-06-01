"Перемир'я на Трійцю": в Кремлі пояснили, чому не били по Києву цими вихідними

Російський диктатор Володимир Путін нібито розпорядився не завдавати ракетних ударів по столиці України 30-31 травня через свято Трійці.

Водночас заборона на обстріли не поширювалась на фронт, заявив в коментарі росЗМІ помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Путін запропонував одноденне перемир'я на Трійцю, протягом якого він відмовився віддавати наказ про масований ракетний удар", — сказав Ушаков.

Він уточнив, що цю пропозицію передали спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу, який, у свою чергу, доповів про це американському лідеру Дональду Трампу.

Крім того, Ушаков підкреслив, що "перемир'я на Трійцю" стосується лише далекобійних ударів і на фронті не застосовується.

Реакція України на так зване "перемир'я на Трійцю"

Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу спростував інформацію про те, що Росія відтермінувала удар по українських регіонах.

Відео дня

"Вся ця фейкова набожність їм потрібна лише для того, щоб створити необхідні умови для підготовки удару", — сказав Литвин.

За його словами, подібні заяви можуть бути частиною інформаційних маніпуляцій і не свідчать про реальні наміри Москви щодо зменшення інтенсивності бойових дій.

Нагадаємо, 30 травня Дмитро Медведєв пригрозив "новим Чорнобилем" Україні через "атаку" на ЗАЕС.

У цей же день Володимир Зеленський заявив, що РФ може завдати масованого удару по Україні.