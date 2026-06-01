"Перемир'я на Трійцю": в Кремлі пояснили, чому не били по Києву цими вихідними
Російський диктатор Володимир Путін нібито розпорядився не завдавати ракетних ударів по столиці України 30-31 травня через свято Трійці.
Водночас заборона на обстріли не поширювалась на фронт, заявив в коментарі росЗМІ помічник Путіна Юрій Ушаков.
"Путін запропонував одноденне перемир'я на Трійцю, протягом якого він відмовився віддавати наказ про масований ракетний удар", — сказав Ушаков.
Він уточнив, що цю пропозицію передали спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу, який, у свою чергу, доповів про це американському лідеру Дональду Трампу.
Крім того, Ушаков підкреслив, що "перемир'я на Трійцю" стосується лише далекобійних ударів і на фронті не застосовується.
Реакція України на так зване "перемир'я на Трійцю"
Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу спростував інформацію про те, що Росія відтермінувала удар по українських регіонах.
"Вся ця фейкова набожність їм потрібна лише для того, щоб створити необхідні умови для підготовки удару", — сказав Литвин.
За його словами, подібні заяви можуть бути частиною інформаційних маніпуляцій і не свідчать про реальні наміри Москви щодо зменшення інтенсивності бойових дій.
Нагадаємо, 30 травня Дмитро Медведєв пригрозив "новим Чорнобилем" Україні через "атаку" на ЗАЕС.
У цей же день Володимир Зеленський заявив, що РФ може завдати масованого удару по Україні.