"Симетричний удар": Медведєв пригрозив "новим Чорнобилем" Україні через "атаку" на ЗАЕС (фото)

Член Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову застосував "ядерну риторику", пригрозивши ударами по АЕС України та Європи у відповідь на "атаку" на окуповану Запорізьку АЕС. Водночас у ЗСУ заперечили факт атаки та навели аргументи проти версії росіян.

Російський топпосадовець написав, що в випадку катастрофи на окупованій РФ станції в Енергодарі, Москва може завдати "симетричного удару". Про це він написав у своєму каналі в російському месенджері MAX.

"Я вже писав про це одного разу, але повторю знову ці жорсткі слова. Очевидно, що у випадку катастрофічного руйнування машинного або реакторного залу [Запорізької] атомної електростанції настане новий Чорнобиль", — написав Медведєв.

Він додає, що відповіддю РФ може бути "симетричний удар по українських АЕС". Також російський політик додав, що такий удар у відповідь стосуватиметься АЕС у країнах НАТО.

Допис Медведєва з погрозами "нового Чорнобиля"

Реакція ЗСУ на провокацію РФ

У пресслужбі Сил оборони Півдня відреагували на заяви російських топпосадовців, назвавши дії Кремля провокацією. Там додають, що Росія продовжує використовувати Запорізьку АЕС "як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій", а поширювані заяви назвали "черговою спробою дискредитувати Україну та приховати власні злочинні дії".

"Сили оборони України не завдавали удару по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції. Заяви російської сторони про нібито удар Сил оборони України по Запорізькій атомній електростанції є черговою інформаційною провокацією держави-агресора, адже це не перша подібна заява Москви. Схема відпрацьована: після чергових втрат на фронті з'являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії. Жодних доказів російська сторона традиційно не надає — і цього разу не стало винятком", — йдеться у заяві.

В Силах оборони називають заяви РФ маніпуляцією щодо ЗАЕС

Там вказують, що версія РФ з оптоволоконним дроном "не витримує жодної перевірки фактами". Зокрема, в Силах оборони вказують, що відстань фронту до ЛБЗ складає 50 км, а на озброєнні ЗСУ "немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким далеким радіусом дії".

"Агресор навмисно не демонструє якісних фото і відео кадрів з нібито наслідками удару. Крім того, окупаційні війська самі виставили навколо ЗАЕС багаторівневий димовий захист — пролетіти крізь нього непоміченим апарат фізично не міг. ЗСУ діють у межах міжнародного гуманітарного права. Стаття 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій прямо забороняє удари по ядерних об'єктах. ЗСУ її дотримуються. На відповідній ділянці фронту в період інциденту активних бойових дій не велося, жодних засобів ураження не застосовувалось", — підсумовують військові.

Раніше Фокус повідомляв, що на ЗАЕС стався найдовший збій за час війни. На станції, як повідомляє Еенергоатом, 27 травня приблизно на 12 годин зникли стаціонарний телефонний зв’язок та інтернет.

Згодом стало відомо, що РФ звинуватила Україну в атаці по Запорізькій АЕС. Гендиректор корпорації "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що Сили оборони вдарили оптоволоконним дроном по шостому реактору Запорізької АЕС, але доказів версії обстрілу чиновник не надав.