Зникли телефонний зв'язок та інтернет: на ЗАЕС стався найдовший збій за час війни, — МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС 27 травня приблизно на 12 годин зникли стаціонарний телефонний зв’язок та інтернет. Це став найдовший подібний інцидент на станції від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, збій стався на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу станції.

Причина відключення зв’язку наразі невідома. Водночас інцидент збігся з повідомленнями про атаки на Енергодар, де проживає більшість працівників ЗАЕС.

“Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла комунікувати із зовнішнім світом у звичний спосіб. Це, безперечно, було дуже тривожною подією з точки зору ядерної безпеки та фізичної охорони”, — сказав Гроссі.

Він додав, що команда МАГАТЕ продовжить з’ясовувати причини збою зв’язку та обговорюватиме заходи для недопущення подібних випадків у майбутньому.

Також протягом минулого тижня електропостачання Енергодара кілька разів переривалося через бойові дії. За даними МАГАТЕ, це створює додаткові ризики для безпеки найбільшої атомної електростанції Європи.

Раніше команда МАГАТЕ повідомляла про пошкодження обладнання радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС після повідомлень про атаку безпілотника. Під час перевірки експерти виявили, що частина метеорологічного обладнання лабораторії зовнішнього радіаційного контролю більше не працює.

У МАГАТЕ також зазначали, що удари по критичній енергетичній інфраструктурі України не лише спричинили перебої з електро- та теплопостачанням для мільйонів людей, а й посилили загрози для ядерної безпеки.

Варто нагадати, що у березні Запорізька АЕС втратила доступ до основної високовольтної лінії електропередачі 750 кВ "Дніпровська" і була змушена перейти на резервне джерело живлення.