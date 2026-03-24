МАГАТЕ закликає Україну та РФ до перемир'я: ЗАЕС знову втратила живлення від ключової лінії

Запорізька атомна електростанція втратила підключення до ключової високовольтної лінії 750 кВ "Дніпровська" та перейшла на резервне живлення. Об’єкт наразі залежить від єдиної лінії електропостачання.

Про це 24 березня повідомило МАГАТЕ на своїй сторінці в X. У відомстві уточнили, що ЗАЕС втратила зв’язок із лінією "Дніпровська", внаслідок чого наразі функціонує за рахунок єдиного резервного джерела електропостачання. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив про намір ініціювати переговори між сторонами для запровадження локального режиму тиші, який дозволить відновити пошкоджену інфраструктуру.

"Команда МАГАТЕ стежить за ситуацією на ЗАЕС", — додали в дописі.

Крім того, на цю інформацію відреагував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. На своїй сторінці в Telegram він уточнив, що мова йде саме про втрату живлення через лінію "Дніпровська". За його словами, представники російської сторони пояснюють інцидент "спрацюванням захисту", тобто технічною несправністю, яка нібито не пов’язана з бойовими діями. Водночас він звернув увагу, що аналогічні заяви звучали і раніше — у випадках, коли пошкодження, ймовірно, відбувалися не випадково.

Відео дня

Наразі енергоживлення власних потреб станції забезпечується через лінію 330 кВ "Феросплавна-1", тому на ЗАЕС можна уникнути критичних наслідків. Водночас ознак аварійної ситуації або загрози масштабного знеструмлення поки що немає. Втім, експерти звертають увагу на повторюваність подібних інцидентів, адже схожий сценарій вже спостерігався раніше.

"Ніякого блекауту або техногенної катастрофи не насувається. Але, тенденція цікава", — написав Андрющенко.

Зокрема, влітку 2025 року серія таких відключень у підсумку призвела до тривалого блекауту на об’єкті. Тоді, за наявною інформацією, російська сторона намагалася змінити схему підключення станції та інтегрувати її в іншу енергосистему. Наразі подібних дій не фіксують, однак ситуація залишається напруженою.

Перемир'я на Запорізькій АЕС — що про це відомо

Нагадаємо, що 27 лютого на Запорізькій АЕС розпочали відновлення резервної лінії електропостачання 330 кВ "Феросплавна-1", яка була пошкоджена внаслідок бойових дій. Для проведення робіт українські фахівці працювали в умовах локального режиму тиші, а територію розміновували для безпечного доступу ремонтних бригад. Ремонт, за попередніми оцінками, мав тривати близько тижня.

Крім того, у МАГАТЕ раніше повідомляли, що російські атаки на критично важливі енергетичні об’єкти України не лише залишили мільйони людей без стабільного електро- та теплопостачання, а й суттєво підвищили ризики для ядерної безпеки країни. Експерти наголошували, що атомні електростанції потребують постійного потоку електроенергії для роботи систем безпеки, і навіть короткочасні відключення можуть призвести до перегріву палива та потенційного викиду радіації.

Більше Фокус писав, що тимчасово виконуючий обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом"" Павло Ковтонюк заявив, що Запорізьку атомну електростанцію можна безпечно перезапустити лише після повернення її під український контроль. Він додав, що Росія не має необхідного обладнання та запасних частин для роботи станції, а будь-які спроби запуску без українського проєкту та комплектуючих можуть призвести до ядерної аварії.