ЗАЕС опинилася в зоні перемир'я: про що домовилися Україна і Росія

На Запорізькій атомній електростанції розпочалося відновлення резервного електропостачання напругою 330 кВ. Роботи виконує українська сторона.

У зв'язку з ремонтними роботами на ЗАЕС введено режим локального перемир'я, повідомили в МАГАТЕ.

Українські фахівці розпочали ремонт останньої резервної лінії електропередач "Феросплавна-1", яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою України.

"Розмінування триває для забезпечення безпечного доступу ремонтних бригад", — написав у Х генеральний директор Агентства Рафаель Гроссі.

Українські фахівці розпочали ремонт лінії електропередач, яку було пошкоджено внаслідок військових дій 2 січня. Відключення лінії "Феросплавна-1" зробило ЗАЕС залежною від єдиної працюючої основної лінії електропередач напругою 750 кВ.

Як пише DW з посиланням на окупаційне керівництво ЗАЕС, ремонт триватиме щонайменше тиждень. На станції запевняють, що рівні радіації в нормі.

ЗАЕС — найбільша атомна електростанція Європи. Вона перебуває в окупації з березня 2022 року. Російські війська перетворили територію ЗАЕС на місце дислокації військової техніки та навчальний полігон для пілотів БПЛА.

Питання контролю над станцією залишається одним із найгостріших, оскільки Україна не має наміру дарувати її Росії, а та не збирається віддавати її Україні.

У листопаді минулого року Гроссі наголосив, що будь-яке відновлення роботи станції неможливе без попередньої домовленості про співпрацю між Україною та Росією. За його словами, управління атомною електростанцією в сучасних умовах вимагає узгоджених дій, оскільки одна зі сторін не може повністю контролювати об'єкт, доки по той бік річки перебуває держава, яка здатна перешкоджати роботі станції або застосовувати військову силу. Гроссі зазначив, що досягнення миру є критично важливим для мінімізації ризиків на Запорізькій АЕС.

26 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що обговорює зі США спільне управління Запорізькою АЕС без участі України.

Під час обговорення мирного плану в Мар-а-Лаго 28 грудня президент США Дональд Трамп висловив свою позицію щодо станції, окупованої РФ: за його словами, Україна і Росія нібито вже готові "почати експлуатацію" і можливий "запуск ЗАЕС". Зі свого боку президент України Володимир Зеленський зазначав, що з цього питання сторони не дійшли згоди: Україна пропонує контролювати станцію 50 на 50 зі США, а Вашингтон — поділити управління об'єктом між трьома сторонами.

У нещодавньому інтерв'ю Зеленський знову повторив, що РФ вимагає повного контролю над ЗАЕС і виведення військ із Донбасу.