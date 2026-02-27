ЗАЭС оказалась в зоне перемирия: о чем договорились Украина и Россия

На Запорожской атомной электростанции началось восстановление резервного электроснабжения напряжением 330 кВ. Работы выполняет украинская сторона.

В связи с ремонтными работами на ЗАЭС введен режим локального перемирия, сообщили в МАГАТЭ.

Украинские специалисты начали ремонт последней оставшейся резервной линии электропередач "Феросплавна-1", которая соединяет ЗАЭС с энергосистемой Украины.

"Разминирование продолжается для обеспечения безопасного доступа ремонтных бригад", — написал в Х генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси.

Украинские специалисты начали ремонт линии электропередача, которая была повреждена в результате военных действий 2 января. Отключение линии "Феросплавна-1" сделало ЗАЭС зависимой от единственной работающей основной линии электропередач напряжением 750 кВ.

Как пишет DW cо ссылкой на оккупационное руководство ЗАЭС, ремонт займет не менее недели. На станции уверяют, что уровни радиации в норме.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы. Она находится в оккупации с марта 2022 года. Российские войска превратили территорию ЗАЭС в место дислокации военной техники и учебный полигон для пилотов БПЛА.

Вопрос контроля над станцией остается одним из самых острых, поскольку Украина не намерена дарить ее России, а та не собирается отдавать ее Украине.

В ноябре прошлого года Гросси подчеркнул, что любое возобновление работы станции невозможно без предварительной договоренности о сотрудничестве между Украиной и Россией. По его словам, управление атомной электростанцией в современных условиях требует согласованных действий, поскольку одна из сторон не может полностью контролировать объект, пока на другой стороне реки находится государство, которое способно препятствовать работе станции или применять военную силу. Гросси отметил, что достижение мира является критически важным для минимизации рисков на Запорожской АЭС.

26 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что обсуждает с США совместное управление Запорожской АЭС без участия Украины.

Во время обсуждения мирного плана в Мар-а-Лаго 28 декабря президент США Дональд Трамп высказал свою позицию относительно станции, оккупированной РФ: по его словам, Украина и Россия якобы уже готовы "начать эксплуатацию" и возможен "запуск ЗАЭС". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что по этому вопросу стороны не пришли к согласию: Украина предлагает контролировать станцию 50 на 50 с США, а Вашингтон — поделить управление объектом между тремя сторонами.

В недавнем интервью Зеленский снова повторил, что РФ требует полного контроля над ЗАЭС и вывода войск из Донбасса.