Поделят ли ЗАЭС пополам: какая позиция Трампа и Зеленского по станции, оккупированной РФ (видео)

При обсуждении мирного плана в Мар-а-Лаго 28 декабря прозвучало новое заявление Трампа по ЗАЭС. Президент Соединенных Штатов Америки объяснил, что имел длительный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и одна из тем касалась именно украинской атомной станции. Какие идеи Вашингтона относительно будущего атомной станции и что говорят Украина и Россия о ЗАЭС?

Запорожская АЭС четвертый год подряд находится на временно оккупированной территории Украины, и не территории предприятия хозяйничают силовики "Росгвардии" и представители "Росатома". При этом МАГАТЭ мониторит ситуацию и время от времени говорит о необходимости перемирия для ремонта подстанций и ЛЭП. Фокус собрал заявления политиков по ЗАЭС, которая появилась в центре внимания на фоне мирных переговоров США, Украины и РФ.

Вопрос ЗАЭС — позиция Трампа

После встречи с президентом Зеленским 28 декабря появилось заявление Трампа о ЗАЭС. Глава Белого дома сообщил, что Путин "перестал нацеливаться бомбами" на атомную станцию. По словам американского президента, Украина и Россия уже якобы готовы "начать эксплуатацию" и возможен "запуск ЗАЭС". Впрочем, Трамп не уточнил, что имеет в виду: или РФ подключит ЗАЭС к собственной энергосистеме, или Украина — к украинской, или воюющие государства разделят мощности.

Зеленский о контроле над ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по ЗАЭС, когда обнародовал 20 пунктов мирного плана. По словам главы государства, это один из вопросов, по которым не могут прийти к согласию. Украина предлагает поделить контроль над станцией 50 на 50 между Киевом и Вашингтоном, причем США имели бы право самостоятельно решать, что делать со своей половиной. Между тем одно предложение Белого дома — поделить ЗАЭС между тремя сторонами, но Украина на такое решение не соглашается, отметил президент.

Заявления Кремля о Запорожской АЭС и перемирии

26 декабря президент РФ Владимир Путин высказался относительно контроля над ЗАЭС. По словам главы Кремля, Москва может согласиться, что США и РФ будут совместно управлять атомной станцией. При этом электроэнергия, которую будут генерировать реакторы, будет использоваться для майнинга криптовалюты, и в этом не будет участвовать Украина.

Через два дня, накануне визита Зеленского в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, стало известно о временном перемирии на ЗАЭС. Причина прекращения огня — ремонт распределительных подстанций, поврежденных во время обстрелов. О перемирии объявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, но ни НАЭК "Энергоатом" Украины, ни "Росатом" ситуацию не комментировали.

Запорожская АЭС — детали оккупации

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая атомная станция Европы мощностью 6 ГВт и шестью реакторами. ВС РФ оккупировали энергетический объект в первые дни вторжения — в феврале 2022 года. С тех пор на территории ЗАЭС постоянно находятся российские военнослужащие, а также гражданские украинцы-работники станции, представители МАГАТЭ. Управляют станцией представители российской компании "Росатом", которая, среди прочего, на четвертом году войны РФ так и не попала под санкции, несмотря на угрозу ядерной безопасности Украины.

Отметим, в конце ноября МАГАТЭ заявило, что по итогам мирных переговоров ЗАЭС должна получить особый статус. Вспоминают о том, что станция находится в зоне боевых действий и что "одна сторона" не может полностью контролировать ЗАЭС, пока "на другой стороне реки" находится другая сторона, которая с этим не согласна. Именно тогда было объявлено о еще одном перемирии на ЗАЭС: ремонтировали ЛЭП на 330 кВ.

Напоминаем, в ноябре МАГАТЭ сообщила, что три украинские АЭС снизили мощность, и объяснила, какова причина ухудшения ситуации и как это связано с обстрелами ВС РФ.