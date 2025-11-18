После атаки РФ две крупные АЭС в Украине работают на пониженной мощности: в МАГАТЭ раскрыли риски

В результате российских атак, которые вызвали повреждение электрической подстанции, Хмельницкая и Ровненская атомные электростанции начали работать на пониженной мощности. Поврежденный объект имеет критическое значение для ядерной безопасности.

После атаки РФ 7 ноября обе АЭС были отключены от одной из двух своих линий электропередач 750 кВ, и оператор энергосистемы отдал приказ уменьшить мощность работы отдельных реакторов. Об этом рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в официальном заявлении 17 ноября.

В каком состоянии находятся украинские АЭС после атаки РФ

Хмельницкая и Ровненская АЭС в течение десяти дней после обстрела работают на пониженной мощности. По состоянию на 17 ноября одну из поврежденных линий в результате обстрела удалось восстановить, однако проблема остается в отношении другой линии, которая до сих пор находится в неисправном состоянии.

В то же время именно надежное внешнее электроснабжение играет ключевую роль в обеспечении функционирования систем ядерной безопасности, отметил Гросси.

"С этой целью эксперты Агентства с помощью специальных экспертных миссий будут продолжать оценивать функциональность подстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности и защищенности", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Какова ситуация на Запорожской АЭС

Что касается ситуации на Запорожской АЭС, которая находится в зоне боевых действий, то сейчас станция остается подключенной к электросети после проведения ремонтных работ. Напомним, 9 ноября Рафаэль Гросси сообщал, что ЗАЭС снова удалось подключить к резервному питанию, что удалось реализовать благодаря локальному временному прекращению огня. Это произошло после того как произошел перерыв на полгода в результате боевых действий.

"Прекратив месячное отключение электроэнергии вне объекта, это позволило возобновить техническое обслуживание систем безопасности станции", — заявил Гросси.

Несмотря на стабилизацию ситуации на ЗАЭС, линия 750 кВ "Днепровская" сейчас снова отключена после того, как автоматически сработала система защиты. Она была восстановлена благодаря недавнему ремонту, но с вечера пятницы снова отключена по пока неустановленным причинам, рассказали в МАГАТЭ.

Напомним, 14 ноября в "Энергоатоме" сообщили, что ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута.

Также 8 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россияне осуществили целенаправленные удары по подстанциям двух украинских АЭС.