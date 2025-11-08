"Хорошо спланированные удары": россияне атаковали подстанции двух украинских АЭС, — Сибига

Во время обстрела 8 ноября россияне атаковали подстанции, которые питают Ровненскую и Хмельницкую атомные электростанции, осуществив целенаправленные удары по объектам.

В связи с атаками на подстанции двух АЭС Украина призвала к срочному заседанию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в сети X.

"Во время сегодняшних атак Россия снова нацелилась на подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровненскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары", — подчеркнул чиновник.

По его словам, россияне сознательно ставят под угрозу ядерную безопасность не только Украины, но и всей Европы.

"Мы призываем срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы отреагировать на эти недопустимые риски", — призвал Сибига.

Глава МИД также обратился к государствам, которые "ценят ядерную безопасность", в частности к Индии и Китаю, чтобы те "давили" на Кремль с требованием прекратить "безрассудные атаки на ядерную энергетику". Сибига подчеркнул, что они могут привести к катастрофе.

"Также призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, требовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые создают риск катастрофического инцидента", — призвал чиновник.

Сибига также добавил, что для того, чтобы заставить Кремль прекратить ядерный шантаж, необходимо "глобальное давление".

Обстрел Украины 8 ноября: что известно о последствиях

В течение ночи 8 ноября ВС РФ атаковали Украину различными видами вооружения, применив различные типы ракет и ударные беспилотники. В результате обстрела поднялся пожар в Киеве, на Полтавщине возникли масштабные перебои со светом. В частности город Горишние Плавни перешел в режим чрезвычайной ситуации.

Также в Днепре в ночь на 8 ноября россияне ударили "Шахедом" по жилому дому, из-за чего известно о погибших и раненых.

Напомним, 8 ноября в ПАО "Центрэнерго" сообщили, что все их ТЭЦ остановились после ночного обстрела.

Также в "Укрзалізниці" информировали о масштабных задержках поездов из-за атаки россиян.