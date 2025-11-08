Все ТЭС "Центрэнерго" остановились после ночной атаки: что известно

Украинские ТЭС в составе "Центрэнерго" пока не генерируют электроэнергию. "Укрэнерго" отмечает, что россияне каждый раз наносят более массированные удары по критической инфраструктуре, которую до обстрелов восстанавливали в круглосуточном режиме.

Все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились после ночной российской массированной атаки ночью в субботу, 8 ноября, и пока не генерируют электроэнергию, сообщили в ПАО "Центрэнерго".

Сообщение "Центрэнерго" Фото: Соцсети

Там назвали эту ночную атаку самым массированным ударом по соответствующим объектам с начала полномасштабной войны.

В компании отметили, что по тепловым электростанциям, которые удалось восстановить после сокрушительной российской атаки, которая произошла в 2024 году, ударило "невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов", которые по несколько штук в минуту целились по ТЭС.

"Мы, ради безопасности, молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон! Не прошло и месяца от предыдущего удара и сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации", — сообщили в "Центрэнерго".

Там напомнили, что украинские ТЭС — это не военные объекты. И там работают гражданские люди.

"Мы остановились... Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью! Каждый раз враг бьет еще жесточе, еще циничнее", — сказано в сообщении.

В "Центрэнерго" сообщили, что Россия совершает геноцид Фото: Соцсети

В "Центрэнерго" заверили, что снова будут восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию.

Напомним, в ночь на 8 ноября ВС РФ запустили в направлении Украины 503 средства воздушного нападения, среди которых 32 ракеты баллистического типа. В частности, враг применил для ударов по украинским городам "Искандеры", "Калибры" и "Кинжалы".

Также Фокус в своем утреннем материале подробно сообщал о последствиях массированного удара ВС РФ по Украине 8 ноября.