Всі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки: що відомо

Українські ТЕС у складі "Центренерго" поки не генерують електроенергію. "Укренерго" наголошує, що росіяни щоразу завдають більш масованих ударів по критичній інфраструктурі, яку до обстрілів відновлювали у цілодобовому режимі.

Усі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися після нічної російської масованої атаки вночі у суботу, 8 листопада, і поки не генерують електроенергію, повідомили у ПАТ "Центренерго".

Повідомлення "Центренерго"

Там назвали цю нічну атаку наймасованішим ударом по відповідних об'єктах з початку повномасштабної війни.

У компанії наголосили, що по теплових електростанціях, які вдалося відновити після нищівної російської атаки, яка сталася у 2024 році, ударила "небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів", які по кілька штук на хвилину цілили по ТЕС.

"Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом і теплом минулу зиму і подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон! Не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генераціі", - повідомили у "Центренерго".

Там нагадали, що українські ТЕС – це не військові об’єкти. І там працюють цивільні люди.

"Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю! Кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше", - сказано у повідомленні.

В "Центренерго" повідомили, що Росія вчиняє геноцид

У "Центренерго" запевнили, що знову будуть відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада ЗС РФ запустили у напрямку України 503 засоби повітряного нападу, серед яких 32 ракети балістичного типу. Зокрема, ворог застосував для ударів по українських містах "Іскандери", "Калібри" та "Кинджали".

