Пожежа у Києві, удар по будинку в Дніпрі та НС на Полтавщині: наслідки нічного обстрілу по областях

Росіяни в ніч на 8 листопада атакували Україну безпілотниками та ракетами різних типів. Вибухи лунали в багатьох областях — на півдні, сході та в центрі.

У Дніпрі відомо про загиблу жінку. У частині міст проблеми з електропостачанням, введено надзвичайну ситуацію. Фокус розповідає, що відомо про наслідки нічної атаки.

Обстріл Києва

Вночі в Києві прогриміли вибухи: у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працюють сили ППО по ворожих цілях у небі.

Згодом голова КМВА Тимур Ткаченко інформував, що у столиці здійнялася пожежа через атаку БпЛА. За даними посадовця, займання почалося у Печерському районі столиці.

У ДСНС підтвердили, що на одній з локацій сталося загоряння чотирьох малотонажних вантажівок, пошкоджено 2 будівлі та поруч припарковані автівки.

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що в Печерському районі, попередньо, падіння уламків у дворі житлового будинку.

Після шостої ранку міський голова зазначив, що пожежу, яка сталася внаслідок падіння уламків на відкритій місцевості теж на Печерську, загасили.

Наслідки обстрілу Києва Фото: ДСНС

Горішні Плавні: надзвичайна ситуація

У Горішніх Плавнях ворог атакував енергетичну інфраструктуру. За даними міської ради, місто знеструмлене і переходить у режим надзвичайної ситуації.

"Швидке відновлення електропостачання наразі не очікується", — зазначили у відомстві.

Комунальні служби наразі проводять роботи для відновлення постачання води, водовідведення та теплової енергії.

Місто Горішні Плавні перейшло у режим надзвичайної ситуації Фото: Скріншот

Обстріл Кременчука

Також ударні російські безпілотники та ракети рухалися через і на Полтавську область. Кореспондент Фокусу повідомив близько 04:20 години, що у Кременчуці пролунала серія вибухів.

Міська рада міста зранку 8 листопада повідомила, що через обстріл по об'єктах енергетичної інфраструктури у Кременчуці повністю відсутнє електропостачання. Об'єкти теплозабезпечення та водопостачання міста працюють від резервних джерел живлення.

Наразі у стані підвищеної готовності працюють Пункти незламності, де можна отримати тепло, воду, інтернет і підзарядити мобільні пристрої.

Обстріл Дніпра

Вночі російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, що презвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. За даними ДСНС, внаслідок масованої російської атаки у місті одна жінка загинула, 10 постраждали, серед них — двоє дітей.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них — 5 дітей.

Мер міста Борис Філатов уночі писав, що до початку рятувальної операцііі (поки не закінчиться обстріл та сигнал повітряної тривоги) точну кількість загиблих/поранених порахувати неможливо.

"Всі, кому необхіден тимчасовий притулок, звертайтесь у 130-ту школу. Всі міські служби задіяні. Про ненавість до росіян писати не буду. Який в цьому сенс? Я зсередини вже вигорів", — зазначив мер Дніпра.

Рятувальники прибули на місце удару російського дрону в Дніпрі Фото: ДСНС

Запорізька область

Голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив, що за останню добу в області троє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький, Василівський та Пологівський райони. Впродовж доби окупанти завдали 826 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

Надійшло 79 повідомлень про пошкодження житла та обʼєктів інфраструктури.

Одеська область

Уночі ворог також атакував Одещину безпілотниками: внаслідок влучань спалахнула пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, повідомили у ДСНС.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС

Обстріл Харкова

Місто вночі атакували балістичні ракети. За уточненою інформацією, ворожі удари зафіксовано в передмісті Харкова.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ворог за останню добу атакував критичну інфраструктуру регіону. Внаслідок обстрілу тимчасово відсутнє електропостачання для жителів області.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Під ранок 8 листопада росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу "Іскандер-К", через що пролунали вибухи в низці областей.

Через ворожі обстріли 8 листопада в Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Також під ранок росіяни повторно атакували Україну "шахедами", через що у столиці здійнялася пожежа.