Пролунали вибухи: росіяни під ранок атакували Україну крилатими ракетами

Під ранок 8 листопада росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу "Іскандер-К", через що пролунали вибухи у низці областей. Під ударом зокрема опинилося місто Кременчук на Полтавщині.

Повітряну тривогу через загрозу ударів крилатих ракет було оголошено у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій Черкаській та Чернігівській областях. Фокус зібрав усе, що відомо про ранковий обстріл росіян.

Близько 06:25 години моніторингові канали повідомили про входження крилатих ракет у повітряний простір України. За попередньою інформацією, ворог здійснив пуски крилатих ракет типу "Іскандер-К" під ранок.

Швидкісні цілі залітали у повітряний простір через Сумщину, рухаючись у напрямку Полтавщини. Частина крилатих ракет тримала курс на Київську область, зокрема на Бровари та столицю, попередили моніторингові канали.

Інша частина крилатих ракет взяла курс на Кременчук у Полтавській області, повідомили Повітряні сили. Невдовзі у місті пролунала серія вибухів, інформував кореспондент Фокусу.

Ракети з Київщини натомість рухалися у напрямку Житомирської області. Паралельно нові групи крилатих ракет заходили у повітряний простір України через Сумщину, зазначили Повітряні сили.

Близько 06:35 ще група крилатих ракет рухалася у напрямку Кременчука. У місті прогриміла серія повторних вибухів, зазначив кореспондент Фокусу.

Близько 06:45 моніторингові канали повідомили про дорозвідку повітряного простору України на наявність ворожих ракет.

Інформації про наслідки ранкової ракетної атаки на момент публікації не надходило.

Варто зауважити, що уночі росіяни також масовано атакували Кременчук ударними безпілотниками. Кореспондент Фокусу повідомляв про серію потужних вибухів у місті та перебої з електрикою після вибухів у низці районів Кременчука.

За даними Горішньоплавнівської міської ради, ворог атакував кілька енергетичних об'єктів на Полтавщині, через що у місті Горішні Плавні Кременчуцького району зникло електропостачання.

"Місто переходить у режим надзвичайної ситуації", — зазначили у міській раді, додавши згодом, що швидкого відновлення постачання енергії наразі не очікується.

Нагадаємо, через російські обстріли у ніч на 8 листопада в Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Також під ранок росіяни повторно атакували Україну "Шахедами", через що у столиці здійнялася пожежа.