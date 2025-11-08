Вибухи у Києві та низці областей: росіяни атакують Україну "Шахедами", у столиці спалахнула пожежа

Росіяни під ранок 8 листопада запустили по Україні чергові групи ударних безпілотників типу "Шахед", через що пролунали вибухи у низці областей. У Києві через обстріл здійнялася пожежа.

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА було оголошено у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Фокус зібрав дані про атаку "Шахедів" по Україні.

Близько 04:00 години нові групи російських "Шахедів" увійшли у повітряний простір України. Частина безпілотників рухалася крізь Чернігівську область у напрямку Київщини й дісталася столиці. Повітряні сили попередили про дрони на околицях Києва та Броварів.

Невдовзі у Києві прогриміли вибухи: у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працюють сили ППО по ворожих цілях у небі.

Відео дня

Згодом голова КМВА Тимур Ткаченко інформував, що у Києві здійнялася пожежа через атаку БпЛА. За даними посадовця, займання почалося у Печерському районі столиці.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що у Печерському районі столиці, попередньо, уламки БпЛА впали у дворі житлового будинку. На місце інциденту виїхали оперативні служби.

За уточненими даними КМВА, у Києві займання трапилося на двох локаціях у Печерському районі. Попередньо, горять автомобілі. Інформації про постраждалих через атаку на момент публікації не надходило.

Також ударні безпілотники рухалися через Полтавську область. Кореспондент Фокусу повідомив близько 04:20 години, що у Кременчуці пролунала серія вибухів.

Безпілотники також під ранок вдруге за ніч атакували Дніпро: у місті прогриміли вибухи, повідомили місцеві канали.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, уночі 8 листопада міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила про запровадження екстрених відключень світла у низці областей через російський удар по енергетиці.

Також уночі на 8 листопада російський "Шахед" влетів у житлову багатоповерхівку у Дніпрі, внаслідок чого трапилося руйнування та пожежа, влада повідомила про поранених.