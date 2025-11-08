"Люди під завалами": у Дніпрі російський "Шахед" влетів у житлову багатоповерхівку (фото, відео)

Близько опівночі 8 листопада росіяни масовано атакували Дніпро ударними БпЛА типу "Шахед" та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку.

Через російський обстріл зруйновано декілька поверхів під'їзду житлового багатоповерхового будинку. Удар прийшовся по одному з житлових масивів Дніпра. Про це повідомило видання "Суспільне Дніпро".

На місці удару здійнялася пожежа, пишуть місцеві Telegram-канали. Журналіст Андрій Смолій повідомив, що внаслідок удару у багатоповерхівці люди опинилися під завалами пошкодженої будівлі.

"Суспільне" також показало кадри з місця подій.

Невдовзі медіа розповіло, що рятувальникам вдалося винести дівчину з пошкодженого через обстріл будинку.

"Її матір теж врятували, зараз шукають батька", — зазначило "Суспільне".

Відео дня

Одна з місцевих мешканок розповіла у коментарі медіа, що пролунав вибух, після чого рухнуло два поверхи будівлі. Квартиру жінки зруйнувало вщент, а коли вона вийшла у зал, то побачила свою дитину під завалами.

За попередньою інформацією ЗМІ, через удар по багатоповерхівці у Дніпрі є поранені, їх евакуюють до карет швидкої допомоги.

Оновлено: станом на 02:23 годину відомо про щонайменше 7 постраждалих через удар по будинку у Дніпрі. Голова ОВА Владислав Гайваненко зазначив, що серед них двоє дітей віком 2 і 13 років.

Атака на Дніпро у ніч на 8 листопада: що відомо

Окрім "Шахедів", ворог для атаки на Дніпро застосував балістичні ракети. Щонайменше п'ять балістичних ракет було зафіксовано у напрямку міста, повідомляли моніторингові канали.

Після цього у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, інформували ЗМІ.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 листопада повітряну тривогу було оголошено по всій Україні: росіяни атакували регіони "Калібрами" та "Кинджалами".

Після опівночі 8 листопада по всіх областях повторно оголосили повітряну тривогу: ворог здійснив другу атаку за ніч по Україні "Кинджалами".