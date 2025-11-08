"Люди под завалами": в Днепре российский "Шахед" влетел в жилую многоэтажку (фото, видео)

Около полуночи 8 ноября россияне массированно атаковали Днепр ударными БпЛА типа "Шахед" и баллистическими ракетами. В результате обстрела один из дронов попал в жилую многоэтажку.

Из-за российского обстрела разрушено несколько этажей подъезда жилого многоэтажного дома. Удар пришелся по одному из жилых массивов Днепра. Об этом сообщило издание "Суспільне Дніпро".

На месте удара поднялся пожар, пишут местные Telegram-каналы. Журналист Андрей Смолий сообщил, что в результате удара в многоэтажке люди оказались под завалами поврежденного здания.

"Суспільне" также показало кадры с места событий.

Вскоре медиа рассказало, что спасателям удалось вынести девушку из поврежденного из-за обстрела дома.

"Ее мать тоже спасли, сейчас ищут отца", — отметило "Суспільне".

Одна из местных жительниц рассказала в комментарии медиа, что прогремел взрыв, после чего рухнуло два этажа здания. Квартиру женщины разрушило до основания, а когда она вышла в зал, то увидела своего ребенка под завалами.

Відео дня

По предварительной информации СМИ, из-за удара по многоэтажке в Днепре есть раненые, их эвакуируют в кареты скорой помощи.

Обновлено: по состоянию на 02:23 часов известно о по меньшей мере 7 пострадавших из-за удара по дому в Днепре. Председатель ОВА Владислав Гайваненко отметил, что среди них двое детей в возрасте 2 и 13 лет.

Атака на Днепр в ночь на 8 ноября: что известно

Кроме "Шахедов", враг для атаки на Днепр применил баллистические ракеты. По меньшей мере пять баллистических ракет было зафиксировано в направлении города, сообщали мониторинговые каналы.

После этого в Днепре прогремела серия мощных взрывов, информировали СМИ.

Напомним, поздно вечером 7 ноября воздушная тревога была объявлена по всей Украине: россияне атаковали регионы "Калибрами" и "Кинжалами".

После полуночи 8 ноября по всем областям повторно объявили воздушную тревогу: враг совершил вторую атаку за ночь по Украине "Кинжалами".