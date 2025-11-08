Второй раз за ночь: россияне повторно атаковали Украину "Кинжалами"

В ночь на 8 ноября россияне во второй раз подняли в небо борта МиГ-31К, осуществив пуски "Кинжалов" по Украине.

Под повторным ударом "Кинжалов" оказались Киевщина, Полтавщина и Житомирщина. Фокус собрал информацию о ночной ракетной атаке россиян.

Повторно воздушную тревогу по всей Украине объявили около 00:55 часов. Воздушные силы предупредили о вылете бортов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Вскоре Воздушные силы предупредили о движении "Кинжала" в направлении Киевщины.

Также Воздушные силы зафиксировали движение "Кинжала" на Полтавщине в направлении города Кременчуг.

Кроме того, россияне осуществили пуски "Кинжалов" на Житомирскую область, отметили Воздушные силы.

Відео дня

Во время угрозы применения "Кинжалов" в Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ.

Последствия атаки "Кинжалами" по Украине на момент публикации устанавливаются.

Стоит заметить, что параллельно мониторинговые каналы объявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

Воздушная тревога по областям на момент публикации продолжается из-за угрозы ударных БпЛА и ракетной опасности.

Напомним, перед этим по всей Украине объявили воздушную тревогу вечером 7 ноября из-за атаки "Калибров" и "Кинжалов".

Воздушные силы вечером 7 ноября предупреждали о ракетной опасности для Украины.