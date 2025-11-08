Вдруге за ніч: росіяни повторно атакували Україну "Кинджалами"

У ніч на 8 листопада росіяни вдруге підняли у небо борти МіГ-31К, здійснивши пуски "Кинджалів" по Україні.

Під повторним ударом "Кинджалів" опинилися Київщина, Полтавщина та Житомирщина. Фокус зібрав інформацію про нічну ракетну атаку росіян.

Повторно повітряну тривогу по всій Україні оголосили близько 00:55 години. Повітряні сили попередили про виліт бортів МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Невдовзі Повітряні сили попередили про рух "Кинджала" у напрямку Київщини.

Також Повітряні сили зафіксували рух "Кинджала" на Полтавщині у напрямку міста Кременчук.

Крім того, росіяни здійснили пуски "Кинджалів" на Житомирську область, зазначили Повітряні сили.

Під час загрози застосування "Кинджалів" у Києві пролунали вибухи, повідомили ЗМІ.

Наслідки атаки "Кинджалами" по Україні на момент публікації встановлюються.

Варто зауважити, що паралельно моніторингові канали оголосили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

Повітряна тривога по областях на момент публікації триває через загрозу ударних БпЛА та ракетну небезпеку.

Нагадаємо, перед цим по всій Україні оголосили повітряну тривогу увечері 7 листопада через атаку "Калібрів" та "Кинджалів".

Повітряні сили увечері 7 листопада попереджали про ракетну небезпеку для України.