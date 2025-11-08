Повітряна тривога по всіх областях: росіяни атакували Україну "Калібрами" і "Кинджалами"

Пізно ввечері 7 листопада росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", а також запустили аеробалістичні ракети типу "Кинджал" з бортів МіГ-31К. Паралельно по деяких областях тривала загроза ударних дронів.

Внаслідок небезпеки повітряну тривогу було оголошено по всіх областях. Фокус зібрав усе, що відомо про російську атаку.

Повітряна тривога почала поширюватися областями близько 22:50 години. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом "Калібрів" по Україні з акваторії Чорного моря.

Близько 23:20 години моніторингові канали зафіксували входження "Калібрів" у повітряний простір України. Перші ракети заходили через Херсонську область у напрямку Миколаївщини.

Через кілька хвилин повітряну тривогу було оголошено вже по всій Україні: Повітряні сили інформували про виліт кількох бортів винищувачів МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Близько 23:40 години Повітряні сили попередили про пуски ворогом "Кинджалів" у напрямку Києва.

За попередніми даними моніторингових каналів, росіяни застосували для атаки щонайменше 2 ракети типу Х-47м2 комплексу "Кинджал". Вибухи пролунали у Київській області.

Тим часом російські "Калібри" змінили курс на Вінницьку область, рухаючись у західному напрямку, зазначили Повітряні сили.

Близько 23:50 години вибухи пролунали у Дніпрі, а також у Вінницькій області, повідомили ЗМІ.

Невдовзі крилаті ракети, що рухалися у Вінницькій області, змінили курс у напрямку Київщини, інформували Повітряні сили.

Близько опівночі кількість бортів МіГ-31К у повітрі зросла до 7, зазначили моніторингові канали.

На момент публікації даних щодо наслідків російської атаки не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада російських ударний безпілотник впав на трасу з живим рухом транспорту.

Також увечері 6 листопада у Дніпрі через атаку російських дронів зупинили поїзд "Інтерсіті".