"Людям забороняють виходити": у Дніпрі через атаку БПЛА зупинили потяг "Інтерсіті" (відео)

Надвечір 6 листопада у Дніпрі пролунали вибухи, після чого було зупинено рух потяга "Інтерсіті" зі сполученням "Київ-Дніпро"

У самих вагонах потяга увімкнено аварійне освітлення, повідомив місцевий телеграм-канал "Дніпро Оперативний".

"Через шахедну атаку по Дніпропетровщині затримують потяг "Інтерсіті" Київ-Дніпро. У вагонах увімкнули аварійне освітлення, двері до потягу зачинені, а людям забороняють виходити на вулицю", — йдеться у повідомленні.

Час затримки потяга пасажирам наразі не повідомили. На офіційних сторінках "Укрзалізниці" інформації щодо затримки Інтерсіті поки також немає.

Про самі вибухи стало відомо близько 22:40. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у бік Дніпропетровської області прямують ворожі дрони.

Відео дня

Нагадаємо, 6 листопада ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ знеструмили 8 шахт у Дніпропетровській області.