ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі: є постраждалі

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область КАБами, артилерією і дронами, а ввечері 6 листопада знову атакували Дніпро безпілотниками типу "Шахед".

За інформацією т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, у Дніпрі внаслідок удару пошкоджено чотириповерхівку.

Станом на вечір відомо про чотирьох постраждалих — 34-річну жінку та чоловіків віком 40, 42 і 57 років. Вони всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Мер Дніпра Борис Філатов додав, що пошкоджень зазнали кілька житлових будинків.

"Місто, насамперед лікарні та комунальні служби, працюють у повній координації з рятувальниками та ОВА", — написав він.

У мережі очевидці також діляться кадрами, на яких видно, що "Шахеди" сьогодні атакували Дніпро на критично низькій висоті, пролітаючи буквально над деревами.

Відео дня

Дніпропетровська область: результати обстрілів ЗС РФ 6 листопада

Російська армія вдарила безпілотниками по Павлограду, пошкодивши критичну інфраструктуру і підприємство, повідомили в Дніпропетровській облраді.

У Нікопольському районі під атакою опинилися Нікополь, а також Марганецька, Красногригорівська, Покровська і Томаківська громади. Пошкоджено багатоквартирний будинок, фермерське господарство, два приватні будинки, гараж, господарську споруду, газопровід і лінію електропередачі.

У Синельниківському районі окупанти вдарили КАБами та дроном по Межівській громаді. Зруйновано два приватні будинки, ще 15 пошкоджено.

Через атаки по Васильківській громаді пошкоджено понад 20 будинків.

Досі знеструмлено частину населених пунктів Павлоградського та Синельниківського районів. Від генераторів працюють лікарні, подається водопостачання. Без централізованої послуги — Шахтарське і Тернівка. Вони забезпечені запасом води. Енергетики роблять максимум, щоб усе загоїти.

Нагадаємо, в ніч на 6 листопада окупанти вдарили по будинку в Кам'янському. Вибух знищив цілий під'їзд. Вісім осіб дістали травми, з них трьох доправили в лікарню у важкому стані.

Пізніше стало відомо про загибель 60-річного жителя, дружину якого було госпіталізовано. Для пошуків чоловіка залучили службового собаку.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ знеструмили вісім шахт у Дніпропетровській області.