ВС РФ ударили по многоэтажке в Днепре: есть пострадавшие

Российские оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область КАБами, артиллерией и дронами, а вечером 6 ноября снова атаковали Днепр беспилотниками типа "Шахед".

По информации врио главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, в Днепре в результате удара повреждена четырехэтажка.

По состоянию на вечер известно о четырех пострадавших – 34-летней женщине и мужчинах в возрасте 40, 42 и 57 лет. Они все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Мєр Днепра Борис Филатов добавил, что повреждения получили несколько жилых домов.

"Город, в первую очередь больницы и коммунальные службы, работают в полной координации со спасателями и ОВА", – написал он.

В сети очевидцы также делятся кадрами, на которых видно, что "Шахеды" сегодня атаковали Днепр на критически низкой высоте, пролетая буквально над деревьями.

Днепропетровская область: результаты обстрелов ВС РФ 6 ноября

Российская армия ударила беспилотниками по Павлограду, повредив критическую инфраструктуру и предприятие, сообщили в Днепропетровской облраде.

В Никопольском районе под атакой оказались Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская и Токмаковская общины. Повреждены многоквартирный дом, фермерское хозяйство, два частных дома, гараж, хозяйственная постройка, газопровод и линия электропередачи.

В Синельниковском районе оккупанты ударили КАБами и дроном по Межевской общине. Разрушены два частных дома, еще 15 повреждены.

Из-за атак по Васильковской общине повреждены более 20 домов.

До сих пор обесточена часть населенных пунктов Павлоградского и Синельниковского районов. От генераторов работают больницы, подается водоснабжение. Без централизованной услуги – Шахтерское и Терновка. Они снабжены запасом воды. Энергетики делают максимум, чтобы все заживить.

Напомним, в ночь на 6 ноября оккупанты ударили по дому в Каменском. Взрыв уничтожил целый подъезд. Восемь человек получили травмы, из них трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Позже стало известно о гибели 60-летнего жителя, жена которого была госпитализирована. Для поисков мужчины привлекли служебную собаку.

Ранее сообщалось, что ВС РФ обесточили восемь шахт в Днепропетровской области.