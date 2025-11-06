Удар по многоэтажке в Каменском: разрушен целый подъезд, под завалами ищут человека (видео)

Российские оккупанты массировано атаковали ударными дронами город Каменское в Днепропетровской области. Один из беспилотников существенно повредил четырехэтажный жилой дом.

Взрыв полностью разрушил один подъезд дома на улице Васильевской в Заводском районе города, уничтожив 12 квартир. Восемь человек получили ранения, сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

По его словам, пятеро жителей дома госпитализированы. Из них трое – в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести. Трое раненых получили медпомощь и лечатся амбулаторно.

Судьба еще одного человека неизвестна, его поиски продолжаются. На месте работают полиция, спасатели, коммунальные службы, также помогают благотворители.

Белоусов добавил, что шесть жителей дома расселили по общежитиям.

Відео дня

"Сейчас принимаются от людей документы, чтобы помогать по государственной программе "єВідновлення. Людям предоставляется вся необходимая помощь", – заверил чиновник.

По словам врио Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, кроме четырехэтажки, повреждения получили еще несколько домов.

"На месте наводят порядок коммунальные службы. Работают полиция, благотворители, мобильный ЦНАП, пункт несокрушимости. Специалисты фиксируют ущерб. Принимают заявления о поврежденном имуществе, оформляют документы, выдают строительные материалы и горячее питание", – написал он.

Кадры из подъезда, куда попал ударный беспилотник

Возле разрушенного подъезда девушка по имени Анна держит в руках кота своих родителей, квартира которых разрушена после удара. Ее мама в больнице, а отца ищут.

"Это кот моих родителей, маму нашли, кошку тоже, ждем отца. Его еще не нашли, но верим, знаем, что его найдут, все будет хорошо. У мамы более-менее все хорошо. Прилетело именно в наш подъезд, все остались живы, и папочка, я верю, что мы его тоже найдем", – говорит она.

Как передают местные каналы, к поискам мужчины привлекли служебного пса.

Напомним, во время атаки на Каменское в ночь на 6 ноября в городе прозвучало более двадцати взрывов.

Также сообщалось, что что на Днепропетровщине после ракетного удара, в результате которого погибли и пострадали военные, ГБР начало досудебное расследование.