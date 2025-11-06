Удар по багатоповерхівці в Кам'янському: зруйновано цілий під'їзд, під завалами шукають людину (відео)

Російські окупанти масовано атакували ударними дронами місто Кам'янське на Дніпропетровщині. Один із безпілотників суттєво пошкодив чотириповерховий житловий будинок.

Вибух повністю зруйнував один під'їзд будинку на вулиці Василівській у Заводському районі міста, знищивши 12 квартир. Вісім осіб дістали поранення, повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

За його словами, п'ятеро мешканців будинку госпіталізовані. Із них троє — у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Троє поранених отримали медичну допомогу і лікуються амбулаторно.

Доля ще однієї людини невідома, її пошуки тривають. На місці працюють поліція, рятувальники, комунальні служби, також допомагають благодійники.

Білоусов додав, що шістьох мешканців будинку розселили по гуртожитках.

"Зараз приймаються від людей документи, щоб допомагати за державною програмою "єВідновлення. Людям надається вся необхідна допомога", — запевнив чиновник.

За словами т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, окрім чотириповерхівки, ушкоджень зазнали ще кілька будинків.

"На місці наводять лад комунальні служби. Працюють поліція, благодійники, мобільний ЦНАП, пункт незламності. Фахівці фіксують збитки. Приймають заяви про пошкоджене майно, оформляють документи, видають будівельні матеріали та гаряче харчування", — написав він.

Кадри з під'їзду, куди влучив ударний безпілотник

Біля зруйнованого під'їзду дівчина на ім'я Анна тримає в руках кота своїх батьків, квартира яких зруйнована після удару. Її мама в лікарні, а батька шукають.

"Це кіт моїх батьків, маму знайшли, кішку теж, чекаємо батька. Його ще не знайшли, але віримо, знаємо, що його знайдуть, усе буде добре. У мами більш-менш усе добре. Прилетіло саме в наш під'їзд, усі залишилися живі, і татко, я вірю, що ми його теж знайдемо", — каже вона.

Як передають місцеві канали, до пошуків чоловіка залучили службового пса.

Нагадаємо, під час атаки на Кам'янське в ніч на 6 листопада в місті пролунало понад двадцять вибухів.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині після ракетного удару, внаслідок якого загинули та постраждали військові, ДБР почало досудове розслідування.