ВС РФ атаковали Каменское: в городе прогремело 10 взрывов, "Шахед" попал в многоэтажку (фото)

В ночь на 6 ноября Каменское подверглось массированному обстрелу с дронов, в результате чего повреждена многоэтажка и несколько человек получили ранения. Сейчас продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий ударов.

Как сообщает украинский журналист и военный Андрей Цаплиенко, в городе прозвучало более двадцати взрывов. Один из беспилотников попал в четырехэтажный жилой дом на улице Васильевской в Заводском районе.

Российский дрон попал в многоэтажку в Каменском, есть раненые. Фото: sobitie.com.ua

По данным издания Sobitie, во время атаки пострадали 16 квартир, шесть из которых на верхних этажах подверглись полному разрушению. Под завалами продолжают проводить поисково-спасательные работы. Известно, что одного мужчину спасли живым. Всего ранения получили пять человек, двое находятся в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь.

На месте событий работают городской голова Каменского Андрей Белоусов и его заместители, а также руководитель РВА Олег Гапич. Мэр координирует действия коммунальных служб, на помощь привлечено около 60 работников и техника ГСЧС.

Волонтеры ОО "Пчела", полицейские и спасатели вместе с местными властями организовали палатки для помощи пострадавшим, приема заявок на восстановление жилья и оформления услуг "еВідновлення". Жителей поврежденных квартир временно расселяют в приюты, а коммунальные службы оценивают нанесенный ущерб.

По состоянию на 07:30, по информации главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко, российские дроны совершили массированную атаку по Каменскому.

Ранения получили восемь человек. В городе произошло несколько возгораний, а в одном из подъездов четырехэтажки частично обвалились крыша и перекрытия. Также повреждены автомобили и объекты городской инфраструктуры, в том числе территория транспортного предприятия.

Беспилотники врага били и по Петропавловской громаде Синельниковского района — там загорелось здание местного коммунального предприятия.

На территории Никопольщины российские силы продолжали наносить удары FPV-дронами и артиллерией. Обстреливали Никополь и Покровскую громаду. Повреждения получили многоквартирный дом, частный дом и линия электропередач.

Более того, по данным Воздушного командования, украинская ПВО сбила в области 13 вражеских беспилотников.

Напомним, что на Днепропетровщине после ракетного удара, в результате которого погибли и пострадали военные, ГБР начало досудебное расследование. Дело квалифицировали как халатное отношение к военной службе во время военного положения.

Также Фокус писал, что в ночь на 3 ноября российские войска снова атаковали Украину ударными дронами. Больше всего пострадали Сумская, Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области — там зафиксированы погибшие, раненые и повреждения гражданских объектов.