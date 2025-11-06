ЗС РФ атакуали Камʼянське: у місті пролунало 10 вибухів, "Шахед" влучив у багатоповерхівку (фото)

У ніч на 6 листопада Кам’янське зазнало масованого обстрілу з дронів, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та кілька людей отримали поранення. Наразі тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків ударів.

Як повідомляє український журналіст та військовий Андрій Цаплієнко, у місті пролунало понад двадцять вибухів. Один із безпілотників влучив у чотириповерховий житловий будинок на вулиці Васильєвській у Заводському районі.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кам"янському, є поранені. Фото: sobitie.com.ua

За даними видання Sobitie, під час атаки постраждали 16 квартир, шість із яких на верхніх поверхах зазнали повного руйнування. Під завалами продовжують проводити пошуково-рятувальні роботи. Відомо, що одного чоловіка врятували живим. Загалом поранення отримали п’ятеро людей, двоє перебувають у тяжкому стані, їм надають медичну допомогу.

На місці подій працюють міський голова Кам’янського Андрій Білоусов та його заступники, а також керівник РВА Олег Гапіч. Мер координує дії комунальних служб, на допомогу залучено близько 60 працівників та техніку ДСНС.

Відео дня

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кам"янському, є поранені. Фото: sobitie.com.ua

Волонтери ГО "Бджола", поліцейські та рятувальники разом із місцевою владою організували намети для допомоги постраждалим, прийому заявок на відновлення житла та оформлення послуг "єВідновлення". Мешканців пошкоджених квартир тимчасово розселяють у прихистки, а комунальні служби оцінюють завдані збитки.

Станом на 07:30, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, російські дрони здійснили масовану атаку по Кам’янському.

Поранення отримали вісім людей. У місті сталося кілька займань, а в одному з під’їздів чотириповерхівки частково обвалилися дах і перекриття. Також пошкоджено автомобілі та об’єкти міської інфраструктури, зокрема територію транспортного підприємства.

Безпілотники ворога били й по Петропавлівській громаді Синельниківського району — там зайнялася будівля місцевого комунального підприємства.

На території Нікопольщини російські сили продовжували завдавати ударів FPV-дронами та артилерією. Обстрілювали Нікополь і Покровську громаду. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, приватна оселя та лінія електропередач.

Ба більше, за даними Повітряного командування, українська ППО збила в області 13 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині після ракетного удару, внаслідок якого загинули та постраждали військові, ДБР розпочало досудове розслідування. Справу кваліфікували як недбале ставлення до військової служби під час воєнного стану.

Також Фокус писав, що у ніч на 3 листопада російські війська знову атакували Україну ударними дронами. Найбільше постраждали Сумська, Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області — там зафіксовано загиблих, поранених і пошкодження цивільних об’єктів.