Обстріл на Дніпропетровщині: ДБР розслідує загибель військових

На Дніпропетровщині розпочато досудове розслідування після ракетного удару, внаслідок якого загинули та дістали поранення українські військовослужбовці. Подію кваліфіковано як недбале ставлення до військової служби.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали слідство за фактом загибелі та травмування військових після ракетного удару на Дніпропетровщині. Інформацію оприлюднило відомство.

За попередніми даними, 1 листопада близько 17:00 було здійснено ракетний обстріл місця базування українських підрозділів. Унаслідок атаки підтверджено наявність загиблих і поранених військовослужбовців.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Державного бюро розслідувань, яка проводить першочергові процесуальні дії з метою встановлення причин та обставин трагедії. Слідство вивчає, чи забезпечувалися належні заходи безпеки під час повітряної тривоги та чи було організовано укриття для особового складу.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану.

Як повідомляв Фокус, у березні цього року ДБР вже відкривало кримінальне провадження за фактом удару по полігону на Дніпропетровщині.

Фокус також писав, що ДБР розслідували можливе недбале ставлення внаслідок ракетного обстрілу по навчальному закладу в Полтаві.