Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: ДБР відкрило кримінальне провадження

В ДБР зауважили, що зараз тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців.

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Удар по полігону на Дніпропетровщині буде рослідувати Державне бюро розслідувань. Про це повідомили на сайті ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині. ДБР наголошує на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

В ДБР зауважили, що зараз тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців.

Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: що відомо

Російські соцмережі днями оприлюднили відео удару ОТРК "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною по полігону "Новомосковський" біля селища Черкаське Дніпропетровської області. На кадрах видно, що на момент удару там перебували десятки військовослужбовців, які проходили навчання. Також в соцмережах повідомили, що того дня над полігоном фактично увесь день "висів" ворожий розвіддрон.

3 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий визнав удар ЗС РФ по шикуванню українських бійців на полігоні. Він заявив, що розслідуванням буде займатись військова контррозвідка, а винні обов'язково будуть покарані.