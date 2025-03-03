Удар РФ по полигону на Днепропетровщине: ГБР открыло уголовное производство

В ГБР отметили, что сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей.

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Удар по полигону на Днепропетровщине будет расследовать Государственное бюро расследований. Об этом сообщили на сайте ГБР.

"Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области. ГБР подчеркивает важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей.

Удар РФ по полигону на Днепропетровщине: что известно

Российские соцсети на днях обнародовали видео удара ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью по полигону "Новомосковский" возле поселка Черкасское Днепропетровской области. На кадрах видно, что на момент удара там находились десятки военнослужащих, которые проходили обучение. Также в соцсетях сообщили, что в тот день над полигоном фактически весь день "висел" вражеский разведдрон.

3 марта командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатий признал удар ВС РФ по построению украинских бойцов на полигоне. Он заявил, что расследованием будет заниматься военная контрразведка, а виновные обязательно будут наказаны.