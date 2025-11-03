Обстрел на Днепропетровщине: ГБР расследует гибель военных

На Днепропетровщине начато досудебное расследование после ракетного удара, в результате которого погибли и получили ранения украинские военнослужащие. Инцидент квалифицирован как халатное отношение к военной службе.

Работники Государственного бюро расследований начали следствие по факту гибели и травмирования военных после ракетного удара в Днепропетровской области. Информацию обнародовало ведомство.

По предварительным данным, 1 ноября около 17:00 был осуществлен ракетный обстрел места базирования украинских подразделений. В результате атаки подтверждено наличие погибших и раненых военнослужащих.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Государственного бюро расследований, которая проводит первоочередные процессуальные действия с целью установления причин и обстоятельств трагедии. Следствие изучает, обеспечивались ли надлежащие меры безопасности во время воздушной тревоги и было ли организовано укрытие для личного состава.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за халатное отношение к военной службе в условиях военного положения.

Как сообщал Фокус, в марте этого года ГБР уже открывало уголовное производство по факту удара по полигону на Днепропетровщине.

Фокус также писал, что ГБР расследовали возможное халатное отношение в результате ракетного обстрела по учебному заведению в Полтаве.