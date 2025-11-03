"Шахеди" масовано вдарили по Україні: зруйновані житлові будинки, серед цивільних є жертви
У ніч на 3 листопада російська армія здійснила чергову серію атак безпілотниками по території України. Найбільшої шкоди зазнали Сумська, Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області: є загиблі, поранені та руйнування цивільної інфраструктури.
За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, уночі російські дрони вдарили по житловому сектору Тростянецької громади. Уражено будинки, в яких на той момент перебували люди. Попередньо загинула одна людина. З-під завалів рятувальники дістали трьох постраждалих, їм надають медичну допомогу. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи, інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Нічна атака на Миколаїв: пожежа в супермаркеті та перебої зі світлом
Вночі удари безпілотників зафіксували й у Миколаївській області. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, станом на 05:50 інформації про постраждалих не надходило. Проте внаслідок удару по обласному центру виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку оперативно загасили рятувальники. Також пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в житловому будинку неподалік.
За уточненою інформацією, атака дронами типу "Шахед" у регіоні спричинила пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тимчасово без електропостачання залишалися 12 населених пунктів, але зранку енергетики відновили подачу струму. У Миколаївському районі ворог також застосував FPV-дрони проти Очаківської громади — постраждалих немає.
У Дніпрі ракета пошкодила підприємство, поранено чоловіка
Ба більше, цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. За даними голови ОВА Владислава Гайваненка, було пошкоджено одне з місцевих підприємств, після удару спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували. Постраждав 37-річний чоловік — він отримав медичну допомогу та лікуватиметься вдома.
Окрім того, по Нікополю росіяни били артилерією та застосовували FPV-дрони. Ще один поранений — 73-річний житель Павлограда, який звернувся до лікарів після вчорашньої атаки, він також проходитиме амбулаторне лікування. Упродовж доби в області загалом постраждали четверо людей. Сили ППО збили над регіоном два ворожі безпілотники.
У Запорізькому районі вночі пролунали вибухи: що відомо
Тим часом у Запорізькій області зафіксовано нові руйнування. За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, близько 04:00 у Запорізькому районі пролунали чотири вибухи. Внаслідок удару по обласному центру поранено трьох людей.
Також стало відомо, що протягом минулої доби російські війська здійснили по області 769 вогневих уражень, атакувавши 15 населених пунктів, зокрема:
- авіаудари нанесено по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Залізничному та Солодкому;
- понад 500 ударів БпЛА (переважно FPV) припало на Біленьке, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;
- реактивними системами залпового вогню атаковані Запоріжжя, Тернувате, Успенівка та Новоандріївка;
- артилерійські обстріли охопили Гуляйполе, Степове, Малу Токмачку, Чарівне та прилеглі території.
До влади надійшло щонайменше 38 повідомлень про зруйновані та пошкоджені житлові будівлі, інфраструктуру та автомобілі.
Нагадаємо, що пізно ввечері 2 листопада російські війська знову підняли у небо винищувачі МіГ-31К — носії ракет "Кинджал". З борту цих літаків було здійснено кілька ракетних пусків по території України, після чого в одному з регіонів пролунали вибухи.
Також відомо, що вночі 2 листопада по Запоріжжю було завдано ракетного удару. Унаслідок ураження інфраструктурних об’єктів у місті сталося масштабне знеструмлення — без електропостачання тимчасово залишилися близько 58 тисяч споживачів.