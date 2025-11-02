У Запоріжжі через атаку росіян десятки тисяч людей залишилися без світла: відомо про постраждалих (фото)

Уночі 2 листопада російська армія атакувала Запоріжжя ракетами, внаслідок чого у місті почалися масштабні відключення світла.

Через російську атаку у Запоріжжі майже 58 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Про наслідки обстрілу розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", — інформував посадовець.

Перед цим Федоров також повідомляв, що внаслідок обстрілу росіян у Запоріжжі постраждав житловий сектор, де зафіксовані руйнування. Посадовець також показав кадри наслідків атаки, на яких видно зруйновані приватні будинки, пошкоджені господарства та автомобілі.

Згодом також стало відомо, що внаслідок атаки на Запоріжжя постраждали двоє місцевих мешканців. Вони перебувають під наглядом медиків.

Відео дня

"Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік", — зазначив Іван Федоров.

На місцях атаки працюють оперативні служби та комунальники.

Варто зазначити, що вибухи у Запоріжжі пролунали близько 02:00 години уночі 2 листопада. Перед цим Іван Федоров попереджав про загрозу застосування ворогом балістичних ракет по всій області.

Наслідки російського удару по місту уточнюються.

Нагадаємо, 1 листопада російська армія атакувала Дніпропетровську область, вдаривши по магазину: через обстріл відомо про загиблих та поранених.

Також 31 жовтня ЗС РФ атакували Суми безпілотниками, влучивши по житловій багатоповерхівці.