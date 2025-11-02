В Запорожье из-за атаки россиян десятки тысяч людей остались без света: известно о пострадавших (фото)

Ночью 2 ноября российская армия атаковала Запорожье ракетами, в результате чего в городе начались масштабные отключения света.

Из-за российской атаки в Запорожье почти 58 тысяч абонентов остались без электроснабжения. О последствиях обстрела рассказал председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Энергетики возобновят питание, как только позволит ситуация с безопасностью", — информировал чиновник.

Перед этим Федоров также сообщал, что в результате обстрела россиян в Запорожье пострадал жилой сектор, где зафиксированы разрушения. Чиновник также показал кадры последствий атаки, на которых видно разрушенные частные дома, поврежденные хозяйства и автомобили.

Впоследствии также стало известно, что в результате атаки на Запорожье пострадали двое местных жителей. Они находятся под наблюдением медиков.

Відео дня

"Пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина", — отметил Иван Федоров.

На местах атаки работают оперативные службы и коммунальщики.

Стоит отметить, что взрывы в Запорожье прогремели около 02:00 часов ночью 2 ноября. Перед этим Иван Федоров предупреждал об угрозе применения врагом баллистических ракет по всей области.

Последствия российского удара по городу уточняются.

Напомним, 1 ноября российская армия атаковала Днепропетровскую область, ударив по магазину: из-за обстрела известно о погибших и раненых.

Также 31 октября ВС РФ атаковали Сумы беспилотниками, попав по жилой многоэтажке.