ВС РФ ударили по магазину в Днепропетровской области: есть жертвы, подробности (фото)

В Самаровском районе Днепропетровской области в результате атаки ВС РФ поврежден магазин. Есть погибшие и раненые.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала кадры ликвидации огромного пожара, который вспыхнул после прилетов.

Удар ВС РФ по Днепропетровской области: что известно на данный момент

По информации спасателей, российская армия атаковала Днепропетровскую область 1 ноября днем и вечером. В результате обстрела в Марганце в 11 часов утра погиб 58-летний мужчина. Еще один мужчина, 73 лет, и 54-летняя женщина получили травмы.

Как сообщили в полиции, оккупанты направили FPV- дрон в гражданский автомобиль. Все произошло недалеко от супермаркета.

Из-за атаки FPV-дроном в Никополе загорелось здание — пожарные ликвидировали пожар на площади 80 "квадратов".

Вечером ВС РФ также ударили по Самаровскому району, в результате чего загорелся магазин. В результате этого удара также погибли и травмированы люди. Количество жертв и пострадавших сейчас устанавливается.

В Шахтерской и Петропавловской общине Синельниковского района в результате атаки дронов повреждена инфраструктура.

В. и. о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в результате атаки по Самаровскому району пострадали восемь человек. Все они госпитализированы. Половина из них – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Местные паблики со ссылкой на очевидцев пишут, что российская армия ударила "Шахедом" и баллистикой прямо по магазину, где находились местные жители. После атаки начался пожар.

После прилета по магазину вспыхнул пожар Фото: Соцсети

Позже Гайваненко сообщил о смерти одного человека, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В результате атаки разрушен магазин и повреждены семь домов.

