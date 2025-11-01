ЗС РФ вдарили по магазину в Дніпропетровській області: є жертви, подробиці (фото)
У Самарському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки ЗС РФ пошкоджено магазин. Є загиблі та поранені.
Державна служба з надзвичайних ситуацій показала кадри ліквідації величезної пожежі, яка спалахнула після прильотів.
Удар ЗС по Дніпропетровській області: що відомо наразі
За інформацією рятувальників, російська армія атакувала Дніпропетровську область увечері 1 листопада. Унаслідок обстрілу в Марганці загинув чоловік. Ще один чоловік і жінка дістали травми.
Через атаку FPV-дроном у Нікополі загорілася будівля — пожежники ліквідували пожежу на площі 80 "квадратів".
ЗС РФ також вдарили по Самарському району, внаслідок чого загорівся магазин. Унаслідок цього удару також загинули і травмовані люди.
У Шахтарській і Петропавлівській громадах Синельниківського району внаслідок атаки дронів пошкоджено інфраструктуру.
Новина оновлюється.