ЗС РФ вдарили по магазину в Дніпропетровській області: є жертви, подробиці (фото)

У Самарському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки ЗС РФ пошкоджено магазин. Є загиблі та поранені.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала кадри ліквідації величезної пожежі, яка спалахнула після прильотів.

Удар ЗС по Дніпропетровській області: що відомо наразі

За інформацією рятувальників, російська армія атакувала Дніпропетровську область увечері 1 листопада. Унаслідок обстрілу в Марганці загинув чоловік. Ще один чоловік і жінка дістали травми.

Через атаку FPV-дроном у Нікополі загорілася будівля — пожежники ліквідували пожежу на площі 80 "квадратів".

ЗС РФ також вдарили по Самарському району, внаслідок чого загорівся магазин. Унаслідок цього удару також загинули і травмовані люди.

У Шахтарській і Петропавлівській громадах Синельниківського району внаслідок атаки дронів пошкоджено інфраструктуру.

Новина оновлюється.