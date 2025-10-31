Тактика "тысячи порезов": зачем РФ наступает в Днепропетровской области

Противник пытается одновременными ударами на разных направлениях фронта растянуть украинские оперативные резервы и отвлечь основные силы СОУ от направления основного удара, а именно: от Донетчины.

Оккупанты пытаются давить на Днепропетровщину сразу с нескольких направлений, применяя тактику "тысячи порезов". Наступление продолжается на стыках Днепропетровской и Запорожской областей, на Покровском и Великомихайловском направлениях. Главная цель врага — расширить боевые действия на территории, которые не включены в конституцию РФ указом Путина.

Недавно в российских и украинских СМИ появилась информация о захвате ряда населенных пунктов на территории Днепропетровской области, которая впоследствии была опровергнута Генштабом Вооруженных сил Украины.

В частности, речь шла о якобы захвате Россией населенного пункта Калиновское Днепропетровской области.

Напомню, 2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

А уже 3 октября Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

Несмотря на ряд успешных контратак ВСУ на этом направлении, противник (войска 5-й, 29-й, 36-й и части сил 35-й общевойсковой армии/ОВА, а также ряда частей и соединений усиления) продолжают наступать на большинстве его участков.

13 октября сообщалось об оккупации села Терновое в Днепропетровской области. Противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Филия, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Владислава Селезнева, бои на территории Днепропетровской области являются частью тактики российских войск по созданию так называемых санитарных зон вдоль украинско-российской границы. Активизация боевых действий в регионе связана со стремлением РФ продвинуться вглубь украинской территории и повлиять на общий ход войны.

Сейчас российские оккупанты пытаются расширить зону присутствия в Днепропетровской области, но есть четкое понимание данной ситуации со стороны Генштаба ВСУ.

Речь идет о передислокации оперативных резервов и минимизации возможных прорывов российских оккупантов. То есть на данный момент мы можем говорить о том, что планы российского Генштаба по созданию широкой линии так называемой буферной зоны уже на территории Днепропетровской области провалились точно так же, как и в Харьковской, и в Сумской областях. А это в очередной раз свидетельствует о том, что Силы обороны Украины успешно используют тактику активной обороны.

ВСУ не только истощают врага, нанося ощутимые удары по живой силе и технике, но и при необходимых условиях успешно контратакуют. А тактика россиян не изменилась.

В первую очередь — это террор против мирного населения. И Днепропетровская область, к сожалению, не исключение. Удары ФАБами, удары "Солнцепеками" по населенным пунктам, а это фактически оставляет их в состоянии выжженной земли.

Стоит отметить, что Днепр уже становился объектом ударов высокоточным оружием. Как отметил военный эксперт Олег Жданов, армия РФ не имеет возможности наносить удары по Днепру обычными корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) из-за их недостаточной дальности. В то же время средств с увеличенной дальностью, таких как "Гром-Е1" или другие подобные высокоточные боеприпасы, у врага ограниченное количество, что также влияет на оценку общей стратегической опасности для региона.

Примечательно, что активизация оккупационных войск на Днепропетровщине имеет преимущественно информационно-политическое значение. Понимая невозможность военного сценария захвата территории Донецкой области, они идут на откровенный шантаж. И используют возможности расширения театра боевых действий за счет Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

