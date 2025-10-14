Новая тактика РФ: с какой целью враг атакует железнодорожную инфраструктуру

Related video

Враг перешел к новой стратегии ракетно-дроновых ударов, при которой, кроме атак объектов энергетической инфраструктуры, под удар попадают и объекты железнодорожной сети.

Дело в том, что железнодорожным сообщением можно перевозить грузы в гораздо больших объемах, чем автомобильным транспортом. Именно поэтому многие военные грузы в Украине перевозятся по железной дороге.

По данным OSINT-исследователей, в сентябре 2025 года оккупанты атаковали не менее 36 объектов энергетической инфраструктуры, в том числе тяговые подстанции. Это затрудняет функционирование электрических локомотивов и грозит остановкой железнодорожного движения в отдельных регионах.

По моему мнению, это может свидетельствовать о попытке реализации комплексного подхода против морального духа и логистики военных, создать панику среди мирного населения и увеличить давление на политическое руководство страны.

Стоит заметить, что оккупанты в корне изменили стратегию ударов по украинской железной дороге — теперь враг целенаправленно атакует отдельные поезда, а не только стратегические объекты.

Напомню, в ночь на 17 сентября 2025 года оккупанты нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Удары дронов по подстанции и линии электропередач привели к задержкам движения поездов на Днепровском и Одесском направлениях.

Важно

РФ планирует полностью остановить перевозки по железной дороге: бьют по критическим объектам, — Костенко

В ночь на 2 октября оккупанты нанесли удар по железнодорожному полотну в Бучанском районе, а в Одессе возник масштабный пожар после атаки на депо. Кроме того, пострадала железная дорога в Конотопе. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений.

4 октября 2025 года российская оккупационная армия атаковала беспилотниками железнодорожный вокзал в Шосткинской общине на Сумщине. Удар пришелся по пассажирскому поезду, погиб человек, есть пострадавшие.

7 октября в Полтаве под ударом оказались локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, отвечающая за электроснабжение железной дороги. Кроме того, оккупанты нанесли удар вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин", расположенной в Черниговской области.

А уже 9 октября россияне атаковали железную дорогу в Сумской области. Тогда сообщалось об изменениях маршрутов, которые коснулись как региональных, так и пригородных и дальних поездов.

Генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что российские силы каждую ночь запускают 6-7 ударных дронов-камикадзе "шахед", направляя их на локомотивы.

Сейчас противник продолжает удары по украинской железной дороге с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумщиной и Черниговщиной.

Враг имеет целью заблокировать основные маршруты, а также пытается заблокировать резервные.

Оккупанты четко продумали свои действия, и их операция имеет комплексный характер, при которой ставится сразу несколько задач, причем она имеет комбинированный характер.

Алгоритм действий и расчетов врага — в усилении обстрелов жилых кварталов крупных городов, прежде всего городов-миллионников Харькова, Днепра и Одессы, что вызывает панику местных жителей и желание покинуть город.

Важно

Как защитить поезда от атак РФ: в Defence Express объяснили на опыте Второй мировой (фото)

Одновременно враг наносит удары по железнодорожной инфраструктуре, что делается сразу с двумя целями:

сделать невозможным эвакуацию мирных жителей;

заблокировать перевозки грузов для Вооруженных Сил Украины, что должно ухудшить их снабжение.

Из-за невозможности железнодорожных перевозок эвакуация беженцев и поставки ВСУ переместится на автодороги, где оба противоположных потока (на восток и на запад) столкнутся и неизбежно вызовут пробки на дорогах, что опять же ухудшит снабжение военных.

В свою очередь, согласно расчетам противника, из-за невозможности эвакуации беженцы останутся в городах, что приведет к нарастанию хаоса в них, падению морального духа жителей и военных.

Оккупанты рассчитывают, что такая ситуация сразу ухудшает положение на передовой за счет снижения объемов поставок ВСУ.

По мнению военного аналитика Владислава Селезнева, противник понимает, что от наличия ресурсов на поле боя зависит успех. "Соответственно враг пытается максимально замедлить движение военных эшелонов, в том числе тех, которые обеспечивают наши Силы обороны на разных участках фронта", — отметил он.

Таким образом, целью оккупантов являются железнодорожные станции, мосты через реки, железнодорожные тоннели, а также электрические станции, которые обеспечивают тягловой силой нашу электрическую сеть, которая, в свою очередь, питает электровозы.

В свою очередь, по замыслу оккупантов, мирное население из-за невозможности проведения эвакуационных мероприятий и обстрелов гражданской инфраструктуры будет оказывать дополнительное влияние на руководство страны, чтобы посадить за стол переговоров на выгодных для РФ условиях.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно