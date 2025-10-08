Как защитить поезда от атак РФ: в Defence Express объяснили на опыте Второй мировой (фото)

Россияне начали системно наносить удары по украинской железнодорожной инфраструктуре. Обозреватели напомнили, что во времена Второй мировой войны, кроме бронепоездов, для защиты эшелонов от атак использовали специальные зенитные платформы.

Для защиты от ударов РФ по железной дороге необходимо комплексное решение, пишет издание Defence Express 8 октября. Обозреватели напомнили, что во время Второй мировой на участках, где подвижному составу угрожал вражеский обстрел, к нему цепляли отдельные платформы с зенитными средствами обороны.

По словам журналистов, такой метод защиты от воздушных атак использовали на разных этапах войны и советские, и немецкие войска. Это давало возможность хотя бы частично защищаться от ударов авиации, которая в противном случае беспрепятственно уничтожала эшелоны.

Для защиты от авиации во время Второй мировой к поездам прицепляли зенитные средства Фото: Defence Express

По словам обозревателей, в современной войне можно использовать платформы с фактически теми же зенитными средствами, и при этом дополнительно оснастить их сенсорами, которые будут выявлять воздушные цели.

"При этом необходимо понимать, что враг уже нашел решение для ударов по подвижному составу и будет продолжать его масштабировать и увеличивать глубину таких ударов", — отметили в издании.

Платформа с зенитными средствами в составе поезда во время Второй мировой Фото: Defence Express

Удары РФ по железной дороге Украины: что известно

Ночью 8 октября оккупанты ударили 12 "Шахедами" по железнодорожному эшелону в Нежине Черниговской области.

4 октября россияне совершили атаку на поезд в Шостке, и второй раз нанесли удар во время эвакуации людей. Местные власти сообщали о по меньшей мере 30 пострадавших, среди которых были трое детей.

Аналитики "Милитарного" 2 октября писали, что РФ использует "Шахеды" против украинской логистики и с лета усилила удары по железнодорожной инфраструктуре.