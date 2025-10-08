Як захистити поїзди від атак РФ: в Defence Express пояснили на досвіді Другої світової (фото)

Росіяни почали системно завдавати ударів по українській залізничній інфраструктурі. Оглядачі нагадали, що за часів Другої світової війни, крім бронепотягів, для захисту ешелонів від атак використовували спеціальні зенітні платформи.

Для захисту від ударів РФ по залізниці необхідне комплексне рішення, пише видання Defence Express 8 жовтня. Оглядачі нагадали, що під час Другої світової на ділянках, де рухомому складу загрожував ворожий обстріл, до нього чіпляли окремі платформи з зенітними засобами оборони.

За словами журналістів, такий метод захисту від повітряних атак використовували на різних етапах війни і радянські, і німецькі війська. Це давало можливість бодай частково захищатися від ударів авіації, яка в іншому випадку безперешкодно знищувала ешелони.

Для захисту від авіації під час Другої світової до поїздів причеплювали зенітні засоби Фото: Defence Express

За словами оглядачів, у сучасній війні можна використовувати платформи з фактично тими ж зенітними засобами, та при цьому додатково оснастити їх сенсорами, які виявлятимуть повітряні цілі.

"При цьому необхідно розуміти, що ворог вже знайшов рішення для ударів по рухомому складу та буде продовжувати його масштабувати та збільшувати глибину таких ударів", — зазначили у виданні.

Платформа з зенітними засобами у складі поїзду під час Другої світової Фото: Defence Express

Удари РФ по залізниці України: що відомо

Вночі 8 жовтня окупанти вдарили 12 "Шахедами" по залізничному ешелону в Ніжині Чернігівської області.

4 жовтня росіяни здійснили атаку на поїзд у Шостці, і вдруге завдали удару під час евакуації людей. Місцева влада повідомляла про щонайменше 30 постраждалих, серед яких були троє дітей.

Аналітики "Мілітарного" 2 жовтня писали, що РФ використовує "Шахеди" проти української логістики та з літа посилила удари по залізничній інфраструктурі.