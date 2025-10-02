"Шахеди" проти української логістики: РФ наростила удари по залізниці (відео)

Росія розгорнула кампанію ударів по залізничних потягах України, завдаючи ударів по поїздах у тилу з метою посіяти паніку, підірвати економіку і порушити логістику, заявляють українські офіційні особи. Останній зареєстрований інцидент стався в середу поблизу Бобровиці, Чернігівської області, приблизно за 160 км від російського кордону.

Related video

Поїзд, імовірно, був уражений безпілотником типу "Шахед", оснащеним камерою нічного бачення, пишуть оглядачі порталу The War Zone.

Дрони атакують потяги України — момент атаки РФ у Чернігівській області

На відеозаписах з місця видно, як ударні дрони уражають спершу локомотив, потім вагони; однак незалежної верифікації цих кадрів поки що немає, і точна модель застосованих БпЛА залишається під питанням.

Тим часом аналітики "Мілітарного" та деякі інші джерела вказують на використання саме "Шахедів". Якщо це підтвердиться, наголосили західні експерти, йтиметься про якісний крок уперед для цього типу дронів, оскільки стандартні дрони Shahed, як правило, орієнтовані на ураження стаціонарних цілей і не оснащені системою "людина в контурі" (HITL) для наведення на рухомі об'єкти.

Атаки на залізниці мають системний характер, зазначають аналітики: з літа російська кампанія з підриву української залізничної інфраструктури посилилася. За словами глави АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського, хвиля ударів безпілотників дальньої дії уразила десятки залізничних підстанцій. Він пов'язує це з різким збільшенням виробництва ударних дронів у Росії.

"Раніше у них просто не було достатніх ресурсів для того, щоб один бойовий дрон, такий як "Шахед", міг вистежити локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "Шахеди" для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей", — заявив Перцовський.

Експерти підкреслюють, що залізниця залишається ключовим логістичним ресурсом для України. Через обмеження на авіасполучення значна частка міжнародних вантажоперевезень йде саме рейками, а інфраструктуру використовують для постачання фронту і внутрішньої економіки. А порушення роботи залізничної мережі в рази підвищує навантаження на ремонтні служби, провокує перебої в поставках і чинить прямий тиск на населення.

Дрони атакують потяги України — деталі

Нагадаємо, 2 жовтня Збройні сили РФ під час масованого обстрілу Одеси пошкодили депо "Укрзалізниці". Машиніст поїзда отримав поранення від уламків.

А в серпні російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області. У результаті виникли пожежі, які вдалося локалізувати підрозділами ДСНС.