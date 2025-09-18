Нові удари "Шахедами" по залізниці: пасажирські поїзди затримуються

Залізничну інфраструктуру в Полтавській області атакували російські дрони. Пасажирські поїзди затримуються на кількох напрямках.

Уночі 18 серпня російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

У результаті виникли пожежі, які вдалося локалізувати підрозділами ДСНС. Одна людина отримала травми.

Через російську атаку в Полтавській області довелося змінити графіки руху приміських поїздів, розповіли в компанії "Укрзалізниця".

Тимчасово скасовується поїзд №6722 "Ромодан — Полтава-Південна". Поїзди №6724 "Ромодан — Полтава-Південна" та №6361 "Ромодан — Гребінка" курсуватимуть із резервними тепловозами та можливими затримками.

"У разі додаткових змін — обов'язково будемо повідомляти", — обіцяє перевізник.

Крім цього, у Полтавській області через тимчасове знеструмлення кількох ділянок було задіяно резервні тепловози. Затримки в русі до трьох годин були у кількох пасажирських поїздів:

№102 "Херсон — Краматорськ",

№63/111 "Харків, Ізюм — Львів",

№64/112 "Львів — Харків, Ізюм",

№791 "Кременчук — Київ".

Станом на 7:00 пошкодження локалізували, а поїзди надалі рухатимуться своїм ходом.

Нагадаємо, 17 вересня російські військові також запускали дрони "Шахед" по залізничних підстанціях. Пошкодження призвели до затримки поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках.

Цього ж дня ЗС РФ пошкодили інфраструктуру "Укрзалізниці" в Черкаській області. Залізничникам довелося задіяти резервні тепловози.