Новые удары "Шахедами" по железной дороге: пассажирские поезда задерживаются

Железнодорожная инфраструктура в Полтавской области была атакована российскими дронами. Пассажирские поезда задерживаются на нескольких направлениях.

Ночью 18 августа российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут.

В результате возникли пожары, которые удалось локализовать подразделениями ГСЧС. Один человек получил травмы.

Из-за российской атаки в Полтавской области пришлось изменить графики движения пригородных поездов, рассказали в компании "Укрзализныця".

Временно отменяется поезд №6722 "Ромодан – Полтава-Южная". Поезда №6724 "Ромодан – Полтава-Южная" и №6361 "Ромодан – Гребенка" будут курсировать с резервными тепловозами и возможными задержками.

"В случае дополнительных изменений – обязательно будем сообщать", — обещает перевозчик.

Кроме этого, в Полтавской области из-за временного обесточивания нескольких участков были задействованы резервные тепловозы. Задержки в движении до трех часов были у нескольких пассажирских поездов:

№102 "Херсон — Краматорск",

№63/111 "Харьков, Изюм — Львов",

№64/112 "Львов — Харьков, Изюм",

№791 "Кременчуг — Киев".

По состоянию на 7:00 повреждения локализовали, а поезда в дальнейшем будут двигаться своим ходом.

Напомним, 17 сентября российские военные также запускали дроны "Шахед" по ж/д подстанциям. Повреждения привели к задержке поездов на Днепровском и Одесском направлениях.

В этот же день ВС РФ повредили инфраструктуру "Укрзализныци" в Черкасской области. Железнодорожникам пришлось задействовать резервные тепловозы.