"Очередная комплексная атака": россияне ночью ударили по инфраструктуре Укрзализныци и Черкасской области

В ночь на 17 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по инфраструктуре АО "Укрзализныця" и нанесли повреждения в Черкасской области.

О задержках движения некоторых поездов из-за российского обстрела, сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

"Очередная ночь — очередная комплексная атака на железную дорогу. Из-за обесточивания будем иметь задержки поездов Днепровского направления", — написал Перцовский.

Он уточнил, что в частности речь идет о:

поезд № 86/72 Львов-Запорожье — Павлоград;

поезд № 85/71 Запорожье, Павлоград — Львов;

№ 75 Киев — Кривой Рог;

№ 80 Львов — Днепр.

"Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки и традиционно — довезти каждого!", — подчеркнул Перцовский.

Пост Перцовского Фото: скриншот

В то же время начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Тубрец сообщил, что ночью ВС РФ ударили по региону беспилотником.

"Этой ночью враг направил в Черкасскую область ударные БпЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры", — отметил Табурец.

На момент публикации материала информации о том, какая именно критическая инфраструктура была поражена в Черкасской области и есть ли в результате этого пострадавшие, не было.

Напомним, в ночь на 16 сентября ВС РФ нанесли десять ударов по Запорожью.

В ночь на 11 сентября россияне атаковали "шахедами" учебное заведение в Сумах.