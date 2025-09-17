"Чергова комплексна атака": росіяни вночі вдарили по інфраструктурі Укрзалізниці та Черкащині

У ніч на 17 вересня російські окупаційні війська завдали удару по інфраструктурі АТ "Укрзалізниця" та завдали пошкоджень на Черкащині.

Related video

Про затримки руху деяких потягів через російський обстріл, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

"Чергова ніч — чергова комплексна атака на залізницю. Через знеструмлення матимемо затримки поїздів Дніпровського напрямку", — написав Перцовський.

Він уточнив, що зокрема йдеться про:

потяг № 86/72 Львів-Запоріжжя — Павлоград;

потяг № 85/71 Запоріжжя, Павлоград — Львів;

№ 75 Київ — Кривий Ріг;

№ 80 Львів — Дніпро.

"Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно — довезти кожного!", — наголосив Перцовський.

Пост Перцовського Фото: скриншот

Водночас начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Тубрець повідомив, що уночі ЗС РФ вдарили по регіону безпілотником.

"Цієї ночі ворог скерував на Черкащину ударні БпЛА. Є наслідки для критичної інфраструктури", — зазначив Табурець.

На момент публікації матеріалу інформації щодо того, яка саме критична інфраструктура була уражена у Черкаській області та чи є внаслідок цього постраждалі, не було.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня ЗС РФ завдали десять ударів по Запоріжжю.

У ніч на 11 вересня росіяни атакували "шахедами" навчальний заклад в Сумах.