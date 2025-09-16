ЗС РФ завдали десять ударів по Запоріжжю: зруйновані будинки, горять авто (фото, відео)
У ніч на 16 вересня російські окупаційні війська завдали понад десять ударів по Запоріжжю, внаслідок чого у місті пошкоджені приватні будівлі та горять автомобілі.
Одна людина загинула, сім — постраждали, в тому числі одна дитина, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. В одному з районів міста ворожий удар спричинив загоряння", — написав Федоров.
Він також оприлюднив фото, на яких видно авто у вогні, а також пошкодження фасадів будинків.
Згодом Федоров уточнив, що через російський обстріл постраждали щонайменше п'ятеро людей.
"Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей", — зазначив начальник Запорізької ОВА.
Він також підкреслив, що внаслідок атаки зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення.
Зазначимо, що перед тим, як у Запоріжжі пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі, які летіли у бік міста.
Іван Федоров також попереджав, що область можуть атакувати балістичними ракетами.
Нагадаємо, у ніч на 15 вересня ЗС РФ атакували Запоріжжя, внаслідок чого у частини мешканців зникла електроенергія.
У ніч на 11 вересня росіяни атакували "шахедами" навчальний заклад в Сумах.