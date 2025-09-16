ЗС РФ завдали десять ударів по Запоріжжю: зруйновані будинки, горять авто (фото, відео)

У ніч на 16 вересня російські окупаційні війська завдали понад десять ударів по Запоріжжю, внаслідок чого у місті пошкоджені приватні будівлі та горять автомобілі.

Одна людина загинула, сім — постраждали, в тому числі одна дитина, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. В одному з районів міста ворожий удар спричинив загоряння", — написав Федоров.

Він також оприлюднив фото, на яких видно авто у вогні, а також пошкодження фасадів будинків.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю 16 вересня Наслідки удару РФ по Запоріжжю 16 вересня Наслідки удару РФ по Запоріжжю 16 вересня Наслідки удару РФ по Запоріжжю 16 вересня

Згодом Федоров уточнив, що через російський обстріл постраждали щонайменше п'ятеро людей.

"Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей", — зазначив начальник Запорізької ОВА.

Він також підкреслив, що внаслідок атаки зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення.

Зазначимо, що перед тим, як у Запоріжжі пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі, які летіли у бік міста.

Іван Федоров також попереджав, що область можуть атакувати балістичними ракетами.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня ЗС РФ атакували Запоріжжя, внаслідок чого у частини мешканців зникла електроенергія.

У ніч на 11 вересня росіяни атакували "шахедами" навчальний заклад в Сумах.