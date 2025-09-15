ЗС РФ атакували Запоріжжя: у частини мешканців зникла електроенергія (фото)

У ніч на 15 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого у місті сталось займання.

У місті пролунали одразу декілька потужних вибухів, про які повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вибухи, які було чутно в місті — ворожа атака на Запорізький район", — написав Федоров.

Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки у місті сталось займання, а екстрені служби виїхали на місце удару.

Водночас чим саме росіяни атакували Запоріжжя Федоров не вказав, хоча перед вибухами попереджав, що місту загрожують удари швидкісних ракет.

"На цю хвилину, без постраждалих. Наслідки встановлюються", — наголосив Федоров.

Він також оприлюднив фото наслідків російського удару по регіону.

Росіяни вдарили по Запоріжжю

"Внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня росіяни атакували "шахедами" навчальний заклад в Сумах.

9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій, внаслідок чого загинули понад 20 людей.