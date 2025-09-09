Росіяни вдарили авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій: загинули понад 20 людей

Окупанти вдень 9 вересня атакували авіабомбою селище Ярова Донецької області. Удару було завдано по людях, які стояли в черзі за видачею пенсії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удар по Яровій у своєму Telegram-каналі опівдні 9 вересня. Він назвав російську атаку на цивільних людях "відверто звірячою".

"Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії", — написав президент.

За словами Зеленського, за попередніми даними від удару окупантів загинули понад 20 людей. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих і закликав світ відреагувати на російські воєнні злочини.

"Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", — зазначив президент України.

Зеленський показав наслідки удару по Яровій Фото: Скрин відео

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін станом на 12:30 повідомляв про щонайменше 21 загиблу людину і стільки ж поранених після удару по Яровій.

"Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії — це чистий тероризм", — зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, 9 вересня видання The Times писало, що ударом по Кабінету міністрів України президент РФ Володимир Путін розпочав новий етап війни.

Під час масованого обстрілу України в ніч на 7 вересня росіяни вдарили по кінно-спортивному клубу "Енд'юранс" у Київській області, загинули 7 тварин.

Вдень 7 вересня росіяни атакували будівлю Сумської ОДА ударним дроном, постраждали кілька людей.