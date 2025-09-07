Росіяни атакували будівлю Сумської ОДА дроном, є постраждалі: подробиці (фото)
У неділю вдень, 7 вересня, ворожий ударний дрон вчергове атакував площу Незалежності у середмісті Сум.
Внаслідок удару пошкоджена будівля Сумської облдержадміністрації, повідомив глава ОВА Олег Григоров.
На місці працюють усі необхідні служби, зазначив він, додавши, що фахівці з’ясовують наслідки атаки.
Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Постраждалу доставили до лікарні на обстеження.
Окрім того, поранення отримав 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція на вибух, також повідомив посадовець.
Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік.
"Суспільне" нагадує, що російські військові не вперше атакують площу Незалежності й влучання у будівлю ОДА зафіксовані у липні, серпні та вересні.
Перед цим, як повідомили у міській військовій адміністрації Сум, російський безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, але не вибухнув.
Обійшлося без потерпілих та масштабних руйнувань: пошкоджено вікна та балконні рами.
Нагадаємо, що Росія активно тестувала на території України новий ударний безпілотник "Италмас". Одним із головних об’єктів таких атак стали Суми. Як пояснив фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш", цей вид БПЛА став справжньою бідою для міста, оскільки росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань
Також Фокус писав, що 3 червня ЗС РФ вдарили по центру Сум з реактивної артилерії, внаслідок чого загинули 3 людей, а 16 отримали поранення.